У Путина сделали новое заявление о мирных переговорах с Украиной: какие условия Кремля

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Slava Kot
Россия заявляет о готовности продолжать переговоры по войне против Украины, однако не планирует отказываться от боевых действий на время дипломатического процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя контакты Москвы с представителями США.
Лавров сделал новое заявление о переговорах
В интервью российскому "Первому каналу" Лавров сказал, что не видит противоречия между продолжением боевых действий и дипломатическими переговорами. По его словам, Москва якобы и дальше открыта к диалогу, в то же время продолжая добиваться своих целей на поле боя.
Отдельно глава российского МИД высказался об американских переговорщиках Стива Виткоффе и Джареде Кушнере. Лавров заявил, что они пытаются искать пути решения проблемы, а не выдвигать Москве ультиматумы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил Сергею Лаврову и предложил провести "СВО" в самой России.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал неожиданное место для новых мирных переговоров Украины с представителями США. По его словам, новой площадкой может стать Генассамблея ООН.