У Путина сделали новое заявление о мирных переговорах с Украиной: какие условия Кремля

Россия заявляет о готовности продолжать переговоры по войне против Украины, однако не планирует отказываться от боевых действий на время дипломатического процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя контакты Москвы с представителями США.

Лавров сделал новое заявление о переговорах

В интервью российскому "Первому каналу" Лавров сказал, что не видит противоречия между продолжением боевых действий и дипломатическими переговорами. По его словам, Москва якобы и дальше открыта к диалогу, в то же время продолжая добиваться своих целей на поле боя.

"Причин, по которым боевые действия и дипломатия не могли бы развиваться параллельно и одновременно, ведь были случаи в истории... По-прежнему открыты к переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать решение задач военными методами", — сказал Лавров.

Отдельно глава российского МИД высказался об американских переговорщиках Стива Виткоффе и Джареде Кушнере. Лавров заявил, что они пытаются искать пути решения проблемы, а не выдвигать Москве ультиматумы.

"Американские переговорщики – Виткофф и Кушнер – занимаются проблемой, а не требуют того, что просто, во-первых, несправедливо, а во-вторых, невозможно. А Европа занимается именно вторым", – сказал Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил Сергею Лаврову и предложил провести "СВО" в самой России.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал неожиданное место для новых мирных переговоров Украины с представителями США. По его словам, новой площадкой может стать Генассамблея ООН.