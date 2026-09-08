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У Путіна зробили нову заяву про мирні переговори з Україною: які умови Кремля

Сергій Лавров заявив про нібито готовність Росії продовжувати переговори з Україною з одночасним веденням бойових дій.

8 вересня 2026, 21:35
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Slava Kot

Росія заявляє про нібито готовність продовжувати переговори щодо війни проти України, однак не планує відмовлятися від бойових дій на час дипломатичного процесу. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи контакти Москви з представниками США.

У Путіна зробили нову заяву про мирні переговори з Україною: які умови Кремля

Лавров зробив нову заяву про переговори

В інтерв'ю російському "Першому каналу" Лавров сказав, що не бачить суперечності між продовженням бойових дій та дипломатичними переговорами. За його словами, Москва нібито й надалі відкрита до діалогу, водночас продовжуючи домагатися своїх цілей на полі бою.

"Причин, через які бойові дії та дипломатія не могли б розвиватися паралельно і одночасно, адже були випадки в історії... Як і раніше відкриті до переговорів, але на період переговорів ми не будемо припиняти рішення завдань військовими методами", — сказав Лавров.

Окремо глава російського МЗС висловився про американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Лавров заявив, що вони намагаються шукати шляхи вирішення проблеми, а не висувати Москві ультиматуми.

"Американські переговорники — Віткофф і Кушнер — займаються проблемою, а не вимагають того, що просто, по-перше, несправедливо, а по-друге, неможливо. А Європа займається саме другим", — сказав Лавров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС України Андрій Сибіга різко відповів Сергію Лаврову та запропонував провести "СВО" в самій Росії.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав несподіване місце для нових мирних переговорів України з представниками США. За його словами, новим майданчиком може стати Генасамблея ООН.



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