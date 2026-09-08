У Путіна зробили нову заяву про мирні переговори з Україною: які умови Кремля

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Slava Kot
Росія заявляє про нібито готовність продовжувати переговори щодо війни проти України, однак не планує відмовлятися від бойових дій на час дипломатичного процесу. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи контакти Москви з представниками США.
Лавров зробив нову заяву про переговори
В інтерв'ю російському "Першому каналу" Лавров сказав, що не бачить суперечності між продовженням бойових дій та дипломатичними переговорами. За його словами, Москва нібито й надалі відкрита до діалогу, водночас продовжуючи домагатися своїх цілей на полі бою.
Окремо глава російського МЗС висловився про американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Лавров заявив, що вони намагаються шукати шляхи вирішення проблеми, а не висувати Москві ультиматуми.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС України Андрій Сибіга різко відповів Сергію Лаврову та запропонував провести "СВО" в самій Росії.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав несподіване місце для нових мирних переговорів України з представниками США. За його словами, новим майданчиком може стати Генасамблея ООН.