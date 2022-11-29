У Путина сделали новое заявление по переговорам с Украиной

В Кремле исключают возможность переговоров с Украиной. Там считают, что этому якобы мешает "украинская позиция". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует российский "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Действительно, пока никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, для мирных переговоров якобы нужна так называемая "политическая воля Украины". Также он снова упомянул "требования России", которые якобы "хорошо известны".

Стоит напомнить, что в последнее время в Москве перешли к открытому шантажу по переговорам с Украиной, там требуют выполнить "требования Москвы" и якобы террористические ракетные атаки по мирным городам закончатся.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, почему россияне прекратили развертывание БТГ в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия перебросила в Республику Беларусь (РБ) большой эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники. Тем временем самопровозглашенный белорусский президент Александра Лукашенко продолжает "качать" тему необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией, уверяя, что им мешают США. Чего и почему в ближайшее время можно ожидать Украине со стороны Беларуси? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!