У Путина сделали прогноз относительно ядерного удара по Украине

Российские войска могут безнаказанно применить ядерное оружие в Украине, потому что ни одна из стран НАТО не рискнет нанести ответный ядерный удар по России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Кремль. Фото: из открытых источников

Экс-президент РФ решил пофантазировать, написав у себя в Телеграмм, что можно представить ситуацию, что Россия нанесла ядерный удар по Украине, как наказание за действия киевского режима, угрожающие будущему самой России. Произошедшее, уверен Медведев, не развяжет руки НАТО и Альянс не будет открыто вмешиваться в конфликт.

"Безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы никому не нужной Украины", – считает Дмитрий Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ уверен, что России сойдет с рук применение любого ядерного оружия в Украине. Никто на Западе не готов подымать высоко ставки и, тем более, "погибать в ядерном апокалипсисе". Поэтому никакого ответа Москве на применение ядерного оружия в Украине не будет.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Молдова опасается, что российская газовая компания "Газпром" может сократить или прекратить поставки газа в страну с 1 октября, и рассматривает альтернативные источники энергии, заявила президент Майя Санду. Тем временем в Кишиневе начались явно подогреваемые РФ протесты с требованием отставки Санду и ее прозападного правительства из-за высокой инфляции и цен на топливо. Как может далее развиваться "молдавский кейс"? Сможет ли Запад удержать страну в орбите своего влияния, или же Россия перетянет одеяло на себя? Какие риски тут есть для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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