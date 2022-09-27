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У Путина сделали прогноз относительно ядерного удара по Украине

В Кремле считают, что НАТО не решится дать ответ России на применение ядерного оружия в Украине

сегодня, 13:55 comments1979
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска могут безнаказанно применить ядерное оружие в Украине, потому что ни одна из стран НАТО не рискнет нанести ответный ядерный удар по России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

У Путина сделали прогноз относительно ядерного удара по Украине

Кремль. Фото: из открытых источников

Экс-президент РФ решил пофантазировать, написав у себя в Телеграмм, что можно представить ситуацию, что Россия нанесла ядерный удар по Украине, как наказание за действия киевского режима, угрожающие будущему самой России. Произошедшее, уверен Медведев, не развяжет руки НАТО и Альянс не будет открыто вмешиваться в конфликт.

"Безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы никому не нужной Украины", – считает Дмитрий Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ уверен, что России сойдет с рук применение любого ядерного оружия в Украине. Никто на Западе не готов подымать высоко ставки и, тем более, "погибать в ядерном апокалипсисе". Поэтому никакого ответа Москве на применение ядерного оружия в Украине не будет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме оценили возможность применения Россией в Украине ядерного оружия, рассказав есть ли признаки того, что Россия начала к этому подготовку. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Молдова опасается, что российская газовая компания "Газпром" может сократить или прекратить поставки газа в страну с 1 октября, и рассматривает альтернативные источники энергии, заявила президент Майя Санду. Тем временем в Кишиневе начались явно подогреваемые РФ протесты с требованием отставки Санду и ее прозападного правительства из-за высокой инфляции и цен на топливо. Как может далее развиваться "молдавский кейс"? Сможет ли Запад удержать страну в орбите своего влияния, или же Россия перетянет одеяло на себя? Какие риски тут есть для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/181
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comments

Обсуждения

семён

сегодня, 14:42

Возможно, вы уверены, что все это - полнейший бред; А че, *ля, если нет? Че будет, если нет? Вы скажете: такого не случится с нами никогда! А че, *ля, если да? Вот так вот - раз, и да?

grau

сегодня, 14:22

украина сама нанесет ответный

Ігор

сегодня, 14:02

Посольства країн з Київа не їдуть, в західних областях все чудово - договірняк працює, там буде безпечно. Все інше - витратний матеріал. Поки засліпленні ІСТV збагнуть небезпеку, вони вже будуть багато днів корчитись в агонії від опіків. Зате божевільному Че Геварі (соратник тиранів братів Кастро, який тероризував Америку) не треба буде повертатися на сцену.

Євген

сегодня, 13:34

Павло, не на хер, а на кол! Как минимум на кол, но лучше медленно опускать ногами в кислоту.

Павло

сегодня, 13:14

Пошел он на хер алкаш хренов.

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