У Путина сделали прогноз относительно ядерного удара по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские войска могут безнаказанно применить ядерное оружие в Украине, потому что ни одна из стран НАТО не рискнет нанести ответный ядерный удар по России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Кремль. Фото: из открытых источников
Экс-президент РФ решил пофантазировать, написав у себя в Телеграмм, что можно представить ситуацию, что Россия нанесла ядерный удар по Украине, как наказание за действия киевского режима, угрожающие будущему самой России. Произошедшее, уверен Медведев, не развяжет руки НАТО и Альянс не будет открыто вмешиваться в конфликт.
Зампредседателя Совбеза РФ уверен, что России сойдет с рук применение любого ядерного оружия в Украине. Никто на Западе не готов подымать высоко ставки и, тем более, "погибать в ядерном апокалипсисе". Поэтому никакого ответа Москве на применение ядерного оружия в Украине не будет.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме оценили возможность применения Россией в Украине ядерного оружия, рассказав есть ли признаки того, что Россия начала к этому подготовку.
Также издание "Комментарии" сообщало – Молдова опасается, что российская газовая компания "Газпром" может сократить или прекратить поставки газа в страну с 1 октября, и рассматривает альтернативные источники энергии, заявила президент Майя Санду. Тем временем в Кишиневе начались явно подогреваемые РФ протесты с требованием отставки Санду и ее прозападного правительства из-за высокой инфляции и цен на топливо. Как может далее развиваться "молдавский кейс"? Сможет ли Запад удержать страну в орбите своего влияния, или же Россия перетянет одеяло на себя? Какие риски тут есть для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
семён
сегодня, 14:42
Возможно, вы уверены, что все это - полнейший бред; А че, *ля, если нет? Че будет, если нет? Вы скажете: такого не случится с нами никогда! А че, *ля, если да? Вот так вот - раз, и да?
grau
сегодня, 14:22
украина сама нанесет ответный
Ігор
сегодня, 14:02
Посольства країн з Київа не їдуть, в західних областях все чудово - договірняк працює, там буде безпечно. Все інше - витратний матеріал. Поки засліпленні ІСТV збагнуть небезпеку, вони вже будуть багато днів корчитись в агонії від опіків. Зате божевільному Че Геварі (соратник тиранів братів Кастро, який тероризував Америку) не треба буде повертатися на сцену.
Євген
сегодня, 13:34
Павло, не на хер, а на кол! Как минимум на кол, но лучше медленно опускать ногами в кислоту.
Павло
сегодня, 13:14
Пошел он на хер алкаш хренов.