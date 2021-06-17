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У Путина сделали заявление касаемо его возможной встречи с Зеленским

Конкретных шагов по подготовке данного мероприятия в РФ не предпринимали

сегодня, 13:52
Автор:

Елизавета Черных

В Российской Федерации готовы к встрече главы Кремля Владимира Путина и украинского государственного главы Владимира Зеленского, однако организацию ее подготовки пока не ведут.  Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.  

У Путина сделали заявление касаемо его возможной встречи с Зеленским

Владимир Путин - фото из открытых источников

Со слов спикера Кремля, конкретных шагов по подготовке данного мероприятия в РФ не предпринимали: 

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось", — сказал Песков.

В издании напоминают, что ранее президент  Владимир Зеленским предложил Владимиру Путину провести встречу. В ответ российский лидер заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с государственным главой Украины. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что вчера в Женеве состоялся американо-российский саммит. Вечером по его итогам лидеры США и РФ – Джо Байден и Владимир Путин – дали раздельные пресс-конференеции. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие ожидания оправдались, а какие нет. А также о том, как встреча глав государств повлияет на Украину. Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко считает, что встреча президентов прошла довольно успешно как для США, так и для РФ. С его слов, хоть и не было значительно прогресса, но не было и отката. Как США, так и РФ видят для себя прагматичный интерес в налаживании, прежде всего, в сфере безопасности, каких-то конструктивных отношений между своими странами.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-gotov-vstreche-zelenskim-podgotovka-1623926002.html
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