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У Путина сделали заявление о меморандуме с Украиной: когда он может быть подписан

Песков фактически признал, что Москва и дальше будет затягивать войну с Украиной

сегодня, 07:28
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Кравцев Сергей

Пока что нет конкретных сроков подготовки меморандума с Украиной по поводу возможного будущего прекращения войны и мирного договора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

У Путина сделали заявление о меморандуме с Украиной: когда он может быть подписан

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Спикер главы Кремля отметил, в вопросе подготовки "меморандума по урегулированию с Украиной" нет никаких ориентировочных временных сроков, при этом "проект будет формулироваться РФ и Украиной, и будет вырабатываться единый текст".

"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро. Но, разумеется, весь "дьявол кроется в деталях". Бут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны. Будет произведен обмен этими проектами документа. Ну и потом сложные контакты все таки по выработке единого текста", — рассказал Песков.

Кроме того, Песков подтвердил, что во время разговора российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая подымалась тема "прямого контакта" Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также главный российский пропагандист заявил, что контакты между РФ и Украиной сейчас "воссозданы и продолжаются", и что пока не принималось решение, где будут продолжаться контакты между Москвой и Киевом. Представитель Кремля также подтвердил заинтересованность РФ "в устранении первопричин конфликта" с Украиной.

Читайте также на портале "Комментарии" — поговорив с президентом США, Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной. Также глава страны-агрессора рассказал, что туда должен входить. Его слова цитируют пропагандистские и СМИ.

"Мы договорились с Трампом о том, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о предстоящем мирном договоре, в него войдут принципы, сроки, а также возможное прекращение огня на время", — заявил Путин.




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