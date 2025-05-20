Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пока что нет конкретных сроков подготовки меморандума с Украиной по поводу возможного будущего прекращения войны и мирного договора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Спикер главы Кремля отметил, в вопросе подготовки "меморандума по урегулированию с Украиной" нет никаких ориентировочных временных сроков, при этом "проект будет формулироваться РФ и Украиной, и будет вырабатываться единый текст".
Кроме того, Песков подтвердил, что во время разговора российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая подымалась тема "прямого контакта" Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также главный российский пропагандист заявил, что контакты между РФ и Украиной сейчас "воссозданы и продолжаются", и что пока не принималось решение, где будут продолжаться контакты между Москвой и Киевом. Представитель Кремля также подтвердил заинтересованность РФ "в устранении первопричин конфликта" с Украиной.
Читайте также на портале "Комментарии" — поговорив с президентом США, Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной. Также глава страны-агрессора рассказал, что туда должен входить. Его слова цитируют пропагандистские и СМИ.
Новости