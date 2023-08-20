У Путина серьезная проблема: у России не так много вариантов

Падение российского рубля усложнит Путину возможность продолжать войну в Украине, считает британское издание The Economist. Еженедельник напоминает, что 14 августа за один доллар нужно было заплатить более 100 рублей и это был самый низкий курс российской валюты с начала вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Британское издание отмечает, что обвал валюты часто вызван нервозностью иностранных инвесторов или потерей внутреннего капитала, однако ситуация в России несколько иная, поскольку санкции и контроль над капиталом изолировали Россию от международной финансовой системы. Таким образом поведение рубля является показателем в отношении экспорта из РФ, дающего валюту и импорта, за который нужно платить.

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Как отмечает The Economist с одной стороны, данные свидетельствуют о том, что ограничение цен на нефть работает, а попытки обойти их путем использования "теневого флота" не компенсируют того факта, что Россия вынуждена продавать часть нефти со скидкой.

"С другой стороны, это свидетельствует о том, что Россия находит способы продолжать импортировать товары. К примеру, немецкий экспорт к более дружественным соседям России подозрительно возрос", — отмечает еженедельник.

Издание напоминает, что когда в прошлом году рубль значительно укрепился благодаря доходам от нефти, российское правительство представило это как доказательство того, что западные санкции не действуют, но теперь эта уверенность сменилась тревогой.

Как пишет британский еженедельник, у России не так много вариантов. Экстренное повышение процентной ставки лишь немного помогло рублю, а учитывая изоляцию России, более высокие ставки вряд ли соблазнят увеличение инвестиций в страну.

Другим вариантом есть прямое вмешательство на валютных рынках. Россия имеет валютные резервы на сумму почти 600 миллиардов долларов, что свидетельствует возможности повысить стоимость рубля, если это необходимо. Однако около 300 млрд долларов из этих запасов были заморожены Западом.

Издание объясняет, что российское правительство должно сделать выбор.

"Государство может сократить расходы, в том числе на свои вооруженные силы, чтобы сократить импорт. Как альтернатива, гражданская экономика возьмет на себя основное бремя", — пишет The Economist.

Рост инфляции и более высокие процентные ставки ослабят покупательную способность простых россиян, заставляя меньше покупать иностранные товары. Поэтому, по мнению британского еженедельника, судьбу российской экономики будут решать не суждения международных финансистов, а глубина агрессии Путина.

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