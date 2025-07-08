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У Путина шокировали реакцией на смерть экс-министра Старовойта

В Кремле решили не выражать соболезнования после смерти экс-министра Старовойта

8 июля 2025, 15:29
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Кравцев Сергей

В Кремле не продемонстрировали огорчения после гибели экс-министра финансов Романа Старовойта, заявив "что это не с руки". Как передается портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

У Путина шокировали реакцией на смерть экс-министра Старовойта

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у спикера Владимира Путина, почему Кремль не выразил соболезнования по поводу гибели Старовойта, которого нашли мертвым всего через несколько часов после отставки.

"В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Разумеется, президенту было немедленно об этом доложено. И, конечно же, информация такого рода, она всегда такая трагическая и печальная", — сказал он сдержанно.

На уточняющий вопрос, насколько в Кремле были шокированы самой последовательностью событий: увольнение утром и смерть в тот же день Песков ответил.

"Слушайте, это не может не шокировать. Конечно, это шокировало и нас. Но идет следствие, и это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это, скажем, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам", — сообщил спикер российского диктатора.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший министр транспорта России Роман Старовойт, которого российский диктатор Владимир Путин официально уволил с должности утром 7 июля, был найден мертвым в тот же день около собственного дома в Одинцовском районе Подмосковья.

Российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что экс-министр транспорта России Роман Старовойт мертв. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Тело чиновника обнаружили в автомобили у дома под Москвой.




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