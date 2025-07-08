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Кравцев Сергей
В Кремле не продемонстрировали огорчения после гибели экс-министра финансов Романа Старовойта, заявив "что это не с руки". Как передается портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Журналисты поинтересовались у спикера Владимира Путина, почему Кремль не выразил соболезнования по поводу гибели Старовойта, которого нашли мертвым всего через несколько часов после отставки.
На уточняющий вопрос, насколько в Кремле были шокированы самой последовательностью событий: увольнение утром и смерть в тот же день Песков ответил.
Читайте также на портале "Комментарии" — бывший министр транспорта России Роман Старовойт, которого российский диктатор Владимир Путин официально уволил с должности утром 7 июля, был найден мертвым в тот же день около собственного дома в Одинцовском районе Подмосковья.
Российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что экс-министр транспорта России Роман Старовойт мертв. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Тело чиновника обнаружили в автомобили у дома под Москвой.