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У Путина снова придумали новые обвинения по теракту в "Крокусе"

РФ все активнее обвиняет Украину в теракте в Крокусе

сегодня, 19:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Кремль снова без всяких доказательств продолжает обвинять Украину в теракте в "Крокусе Сити Холл". Это там придумали и заявили, что наша страна якобы еще финансировала исполнителей преступления. Такое заявление было сделано в Следственном комитете РФ.

У Путина снова придумали новые обвинения по теракту в "Крокусе"

Теракт в Крокусе (фото из открытых источников)

Российские правоохранители доложили главе Следственного комитета о том, что исходные результаты расследования якобы полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку организаторами преступления. И якобы этой финансовой поддержкой якобы занимались "украинские националисты".

"В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", — убеждают оккупанты.

Также они якобы располагают "подтвержденными данными" о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты "из Украины, которые использовались при подготовке преступления".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Буданова ответили, использует ли Путин теракт в Крокусе для усиления войны против Украины. Российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет использовать пропаганду причастности Украины к теракту в Подмосковье для усиления войны. Россия уже и так использует весь арсенал против Украины. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В украинской разведке считают, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации, а также попытается превратить образ России из агрессора и жертву.
 



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