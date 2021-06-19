У Путина снова раскритиковали Украину: при чем здесь Крым

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Вечканова Елена
В российском политикуме по-прежнему всячески выражают свой скепсис, когда Украина
заводит разговор о возвращении Крыма. По словам официальной представительницы
Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, анонсируемая Киевом "Крымская
платформа" является проявлением безысходности украинских властей.
Мария Захарова о Крымской платформе. Фото из открытых источников
Как отметила чиновница в личном Telegram-канале, такую
позицию лишь подтверждают слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Таким
образом Захарова намекнула на недавнее заявление Кулебы о "Крымской платформы",
которая планируется, как масштабное международное событие, "важное и яркое".
По мнению Захаровой, в Украине, скорее всего, уже отказались от идеи возвращения
Крымского полуострова. Однако, чтобы "сохранить лицо", решили организовать "Крымскую
платформу". Запланированный саммит, который собираются приурочить к
празднованию 30-летия Независимости, российская политик назвала "просто ярким
мероприятием".
При этом Захарова считает украинскую власть настоящими "мазохистами",
которые пытаются себя сами убедить в том, что Крым все еще является Украиной. К
таким действиям, по словам представительницы российского МИД, наших политиков
может подстегивать ощущение собственного бессилия.
Подобные реакции политиков из РФ лишний раз подтверждают слова многих
политических экспертов о том, что любая международная поддержка Украины в
вопросе деоккупации и возвращения Крыма, категорически не нравится Кремлю.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению нардепа, последствия Женевского саммита могут повлиять на ситуацию с аннексированным Крымом и войной на Донбассе. Подробности — в нашем материале.
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