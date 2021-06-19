logo
Русский Українська

BTC/USD

35727.03

ETH/USD

2238.47

LTC/USD

158.47

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия У Путина снова раскритиковали Украину: при чем здесь Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина снова раскритиковали Украину: при чем здесь Крым

Представители МИД РФ считают, что Крымская платформа — лишь «яркое мероприятие», а не реальные действия

сегодня, 11:19
Автор:

Вечканова Елена

В российском политикуме по-прежнему всячески выражают свой скепсис, когда Украина заводит разговор о возвращении Крыма. По словам официальной представительницы Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, анонсируемая Киевом "Крымская платформа" является проявлением безысходности украинских властей.

У Путина снова раскритиковали Украину: при чем здесь Крым

Мария Захарова о Крымской платформе. Фото из открытых источников

Как отметила чиновница в личном Telegram-канале, такую позицию лишь подтверждают слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Таким образом Захарова намекнула на недавнее заявление Кулебы о "Крымской платформы", которая планируется, как масштабное международное событие, "важное и яркое".

По мнению Захаровой, в Украине, скорее всего, уже отказались от идеи возвращения Крымского полуострова. Однако, чтобы "сохранить лицо", решили организовать "Крымскую платформу". Запланированный саммит, который собираются приурочить к празднованию 30-летия Независимости, российская политик назвала "просто ярким мероприятием".

При этом Захарова считает украинскую власть настоящими "мазохистами", которые пытаются себя сами убедить в том, что Крым все еще является Украиной. К таким действиям, по словам представительницы российского МИД, наших политиков может подстегивать ощущение собственного бессилия.

Подобные реакции политиков из РФ лишний раз подтверждают слова многих политических экспертов о том, что любая международная поддержка Украины в вопросе деоккупации и возвращения Крыма, категорически не нравится Кремлю.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению нардепа, последствия Женевского саммита могут повлиять на ситуацию с аннексированным Крымом и войной на Донбассе. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие новые проблемы с водой для Крыма появились у российских оккупантов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/147
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ