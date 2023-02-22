У Путина снова заговорили об "условиях мира" в Украине

Представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что Украина и Запад не выполняют необходимых условий, чтобы достичь мира. А потом она "выдвинула требования" на этот счет. Об этом Захарова сказала во время своего брифинга.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"До последней возможности мы всегда используем переговорный процесс. Дипломатия и возможности урегулирования для нас всегда в приоритете. В этом случае все возможности были испытаны и одновременно исчерпаны. Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных ", — заявила Захарова, пожаловавшись якобы на отсутствие такой воли.

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Захарова еще раз повторила традиционный кремлевский нарратив, что Россия никогда не отказывалась от диалога и поиска дипломатических способов урегулирования конфликта. Представитель российского МИД заявила, что это неизменная позиция независимо от того, с кем РФ имеет дело: с союзниками, с друзьями, с партнерами или с государствами, не имеющими к Москве доброжелательных чувств.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден отреагировал остро отреагировавшим на ядерный шантаж Владимира Путина и решении России о приостановлении участия в ДСНО. Решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях является большой ошибкой, заявил Джо Байден. Также Джо Байден принял участие в саммите стран Бухарестской девятки (Болгарии, Чехии, Балтии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии). Он отметил, что все эти государства "знают лучше, чем кто-либо", что поставлено на кон в Украине.