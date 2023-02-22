У Путина ухудшилось состояние здоровья: СМИ узнали новые подробности

Состояние здоровья хозяина Кремля ухудшается. Недавно у него произошел рецидив его заболевания. Об этом пишет Express со ссылкой на свои источники у власти.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Авторы публикации отмечают, что Путин недавно прошел "очередное медицинское обследование". Это произошло в то время, когда американский президент Джо Байден приезжал в столицу Украины.

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Источники журналистов сообщают, что у Путина произошел рецидив, а затем в начале марта ему нужно пройти лечение. Этот факт может повлиять на его способность управлять страной во время войны, которую он развязал против Украины.

Кроме того, сообщают, что недавнее лечение Путина не дало ожидаемых результатов. Однако, эти данные достоверно проверить невозможно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин больше не ставит конкретных целей на войне в Украине. Обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию оказалось бессодержательным. В обращении президента России Владимира Путина к Федеральному собранию России не были сформулированы конкретные цели или намерения войны в Украине, но были усилены несколько давних риторических линий, направленных на то, чтобы выиграть Путину больше места и времени для затяжной войны. Язык Путина заметно повторил несколько давних российских информационных операций по оправданию войны и не изменил риторическую позицию России по отношению к войне. По их мнению, заявление Путина о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) привлекло больше внимания, чем относительно шаблонное содержание остального выступления. Ближе к концу своего выступления Путин заявил, что коллективное мероприятие использовало СНВ, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение, поэтому Россия прекращает свое участие в договоре, хотя Путин подчеркнул, что приостановка не является полным выходом.