У Путина уже боятся, что Запад возьмет под прицел Санкт-Петербург

Запад собирается поставить Эстонии современные виды обычных вооружений, которые, якобы способны "держать Санкт-Петербург под прицелом". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление российского посла Владимира Липаева.

Владимир Липаев. Фото: из открытых источников

"Сюда (Ред. – в Эстонию) планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?", — заявил российский дипломат.

Стоит отметить, отношения между Эстонией и Россией обострились 23 января. Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов. В свою очередь, в этот же день, Эстония решила выслать посла России из страны. Кремль уже уведомлено, что российский посол должен покинуть страну не позднее 7 февраля. В то же время, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "шаги России не помешают Эстонии и дальше поддерживать Украину".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии продолжают "петлять" в вопросе поставок танков в Украину. Новая версия – якобы ФРГ не получали от нашей страны заявку на поставку танков. Чего ждать от Германии в обозримом будущем? Понимает ли ее руководство, что собственноручно уничтожает имидж своего государства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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