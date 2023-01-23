Германия обещает, но танки Украине не дает: как объяснить такое поведение - будут ли сдвиги

В Германии продолжают "петлять" в вопросе поставок танков в Украину. Новая версия – якобы ФРГ не получали от нашей страны заявку на поставку танков. Чего ждать от Германии в обозримом будущем? Понимает ли ее руководство, что собственноручно уничтожает имидж своего государства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Имидж Германии сформирует эта война – от того, какое решение примет канцлер Шольц, будет зависеть образ его страны на много лет вперед

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко акцентирует, что Германия, заблокировав массовую поставку танков Leopard Украине, получила поток язвительной критики.

Еще громче звучит заявление нового министра обороны Германии Бориса Писториуса: он прямо говорит, что скоро будет озвучено решение, не отправить ли эти танки в Украину самим немцам". "Вопрос был сложным. Не только у Германии есть эти танки, но другие государства, согласно правилам, должны получить разрешение страны-производителя на передачу данных вооружений на нужды ВСУ, – отмечает эксперт. – В настоящее время Германия в процессе изменения подхода. Глава МИД Анналена Бербок заявила, что Польша может передать свои танки Leopard без каких-либо возражений со стороны Берлина

То, что Германия меняет позицию – прекрасно, считает Алексей Гончаренко. И это, по его мнению, вовсе не означает, что кто-то кого-то "слил" или имеет хитрый план. Просто приоритеты меняются и за счет давления общественности, медиа, и благодаря успехам ВСУ, поясняет эксперт.

"Естественно, свое давление на Берлин старается удержать и Польша. Ее премьер-министр Матеуш Моравецкий прямо заявил, что Украина и Европа победят Россию как с помощью Германии, так и без нее. Оставим это для диалога Варшавы и Берлина. Что касается Украины, можем ли мы сказать, что немцы нам совсем не помогали? Конечно – не можем. Германия дала нам мощнейший ЗРК IRIS-T, который теперь охраняет украинское небо. Германия снабжала нас множеством видов иной помощи. Готовится передать ЗРК Patriot. Германия приняла наших беженцев и в целом демонстрирует пример правильной поддержки. К сожалению, с оружием это так не работало. Но должно заработать, – уверен Алексей Гончаренко. – Имидж Германии сформирует эта война. От того, какое решение примет канцлер Шольц, будет зависеть образ его страны на много лет вперед. А ошибаются все – не забывайте, когда весь мир давал нам максимум три дня в случай широкомасштабного российского вторжения. Мы же даем бой уже 11 месяцев. Ошибки бывают у всех. Важно уметь их исправлять".

Шольц и правительство ФРГ пытаются избежать, в первую очередь, имиджевой ответственности

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко рассуждает так:

"В конечном итоге, Германия в отношении темы передачи танков ведет себя в стиле, подобном предыдущим историям с передачей оружия Украине. Очевидно, что регулярно повторяемые тезисы о необходимости соблюдения больших процедур согласования и различных бюрократических механизмов имеют мало отношения к самому процессу передачи вооружений. Это попытка создания политических механизмов затормозить передачу оружия через управленческие коридоры, где никто не несет конечной ответственности".

Эксперт отмечает, что распыление ответственности в целом является общей характеристикой бюрократического аппарата как такового.

"Потому, – поясняет он, – переводя коммуникацию в эту линию, Шольц и правительство ФРГ пытаются избежать, в первую очередь, имиджевой ответственности перед западными партнерами, такими как США, Британия и Франция, которые ведут себя гораздо более смело в вопросах поставок вооружения Украине".

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