Москва в очередной раз переводит ответственность за отсутствие переговоров на Киев, заявляя о якобы "нежелании" Украины вести диалог. Об этом публично сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который, как всегда, не сдерживался в риторике.

Фото: из открытых источников

По его словам, именно украинская сторона "не проявляет заинтересованности в мирном урегулировании", что и стало причиной паузы в переговорах. При этом Песков подчеркнул, что Кремль "открыт к разговору" и готов к контактам.

Такие заявления появились на фоне встречи Владимира Путина с представителями российского военного руководства – в частности командованием Генштаба, Минобороны и полевыми командирами. Во время совещания глава Кремля подтвердил, что РФ не собирается сворачивать свои агрессивные действия в Украине, и снова повторил, что Россия "решительно настроена" достичь поставленных военных целей, несмотря ни на что.

Отдельно Песков затронул ситуацию на фронте, заявив, что она "не в пользу Киева" и вряд ли изменится в ближайшее время. Это очередной пример манипулятивной риторики, призванной создать иллюзию силы РФ и дискредитировать позицию Украины в глазах международного сообщества.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское командование поставило своим войскам задачу срочно захватить Покровск, несмотря на потери. Об этом глава государства сообщил, ссылаясь на доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам президента, самые ожесточенные бои продолжаются именно на Покровском и Добропольском направлениях.