logo_ukra

BTC/USD

122203

ETH/USD

4357.56

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Путіна вже не підбирають слів: озвучено нове цинічне звинувачення на адресу України
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна вже не підбирають слів: озвучено нове цинічне звинувачення на адресу України

Представник Путіна без сорому запевняє, що Кремль нібито готовий говорити.

9 жовтня 2025, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Москва вкотре перекладає відповідальність за відсутність переговорів на Київ, заявляючи про нібито "небажання" України вести діалог. Про це публічно повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, який, як завжди, не стримувався у риториці.

У Путіна вже не підбирають слів: озвучено нове цинічне звинувачення на адресу України

Фото: з відкритих джерел

За його словами, саме українська сторона "не виявляє зацікавленості у мирному врегулюванні", що, мовляв, і стало причиною паузи у перемовинах. При цьому Пєсков підкреслив, що Кремль "відкритий до розмови" й готовий до контактів.

Такі заяви з’явились на тлі зустрічі Володимира Путіна з представниками російського військового керівництва – зокрема, командуванням Генштабу, Міноборони та польовими командирами. Під час наради глава Кремля підтвердив, що РФ не збирається згортати свої агресивні дії в Україні, та знову повторив, що Росія "рішуче налаштована" досягти поставлених воєнних цілей — попри все.

Окремо Пєсков торкнувся ситуації на фронті, заявивши, що вона "не на користь Києва" і навряд чи зміниться найближчим часом. Це черговий приклад маніпулятивної риторики, що покликана створити ілюзію сили РФ та дискредитувати позицію України в очах міжнародної спільноти.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що російське командування поставило своїм військам завдання терміново захопити Покровськ, не зважаючи на втрати. Про це глава держави повідомив, посилаючись на доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами президента, найзапекліші бої нині тривають саме на Покровському та Добропільському напрямках.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини