Москва вкотре перекладає відповідальність за відсутність переговорів на Київ, заявляючи про нібито "небажання" України вести діалог. Про це публічно повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, який, як завжди, не стримувався у риториці.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, саме українська сторона "не виявляє зацікавленості у мирному врегулюванні", що, мовляв, і стало причиною паузи у перемовинах. При цьому Пєсков підкреслив, що Кремль "відкритий до розмови" й готовий до контактів.

Такі заяви з’явились на тлі зустрічі Володимира Путіна з представниками російського військового керівництва – зокрема, командуванням Генштабу, Міноборони та польовими командирами. Під час наради глава Кремля підтвердив, що РФ не збирається згортати свої агресивні дії в Україні, та знову повторив, що Росія "рішуче налаштована" досягти поставлених воєнних цілей — попри все.

Окремо Пєсков торкнувся ситуації на фронті, заявивши, що вона "не на користь Києва" і навряд чи зміниться найближчим часом. Це черговий приклад маніпулятивної риторики, що покликана створити ілюзію сили РФ та дискредитувати позицію України в очах міжнародної спільноти.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що російське командування поставило своїм військам завдання терміново захопити Покровськ, не зважаючи на втрати. Про це глава держави повідомив, посилаючись на доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами президента, найзапекліші бої нині тривають саме на Покровському та Добропільському напрямках.