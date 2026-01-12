Российские регионы все чаще превращаются в финансовое бремя для государственного бюджета. Многие населенные пункты уже не способны даже обеспечить минимальные обязательства, которые раньше выполняли без проблем. Структурная слабость региональных бюджетов стала особенно заметна на фоне санкций, потери внешних рынков и ухудшения мировой экономической конъюнктуры, отмечают в Службе внешней разведки.

Фото: из открытых источников

По данным разведки, русские регионы вступили в новый год с чувством денежного тупика. Бремя экономической ответственности концентрируется там, где ранее формировалась экономическая опора страны.

Худшая ситуация наблюдается в традиционно депрессивных субъектах, таких как Калмыкия, Марий Эл и Псковская область. В течение десятилетий их функционирование основывалось на федеральных трансфертах, но эти дотации сокращаются, а доступ к кредитам становится все более ограниченным.

Предпосылки полноценного бюджетного кризиса формируют хроническую задолженность, уменьшение субсидий и низкий интерес инвесторов. Проблемы промышленных регионов только усугубляют кризис. Например, угледобывающие территории, такие как Кемеровская область, в этом году станут одними из главных источников бюджетного дефицита из-за падения мировых цен на уголь, санкционного давления и потери европейского рынка. Это приведет к сокращению валового регионального продукта (ВРП) примерно на 4,1% и дефициту бюджета около 44 миллиардов рублей.

Похожая ситуация сложилась и в Хакасии. Нерентабельные шахты совмещаются с зависимостью от цен на цветные металлы и ограниченными возможностями гидроэнергетики, где государственная компания "Русгидро" оказалась между тарифным регулированием и влиянием металлургических лоббистов.

