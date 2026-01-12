logo_ukra

У Путіна вже немає жодної перспективи: стало відомо про непереборний тягар Кремля у війні

Бюджет Росії йде на війну, регіони лишаються без підтримки, контроль за переказами посилюється

12 січня 2026, 09:35
Російські регіони дедалі частіше перетворюються на фінансовий тягар для державного бюджету. Багато населених пунктів уже не здатні навіть забезпечити мінімальні зобов’язання, які раніше виконували без проблем. Структурна слабкість регіональних бюджетів стала особливо помітною на тлі санкцій, втрати зовнішніх ринків і погіршення світової економічної кон’юнктури, зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

У Путіна вже немає жодної перспективи: стало відомо про непереборний тягар Кремля у війні

За даними розвідки, російські регіони вступили у новий рік із відчуттям фінансової безвиході. Тягар економічної відповідальності концентрується там, де раніше формувалася економічна опора країни.

Найгірша ситуація спостерігається у традиційно депресивних суб’єктах, таких як Калмикія, Марій Ел та Псковська область. Протягом десятиліть їхнє функціонування ґрунтувалося на федеральних трансфертах, але ці дотації скорочуються, а доступ до кредитів стає дедалі обмеженішим.

Передумови повноцінної бюджетної кризи формують хронічна заборгованість, зменшення субсидій і низький інтерес інвесторів. Проблеми промислових регіонів лише поглиблюють кризу. Наприклад, вугледобувні території, такі як Кемеровська область, цього року стануть одними з головних джерел бюджетного дефіциту через падіння світових цін на вугілля, санкційний тиск і втрату європейського ринку. Це призведе до скорочення валового регіонального продукту (ВРП) приблизно на 4,1% та дефіциту бюджету близько 44 мільярдів рублів.

Подібна ситуація склалася й у Хакасії. Нерентабельні шахти поєднуються із залежністю від цін на кольорові метали та обмеженими можливостями гідроенергетики, де державна компанія "Русгідро" опинилася між тарифним регулюванням і впливом металургійних лобістів. 

Як вже писали "Коментарі", бої в Гуляйполі тривають, хоча місто вже фактично перетворилося на велику сіру зону, де контрольні позиції залишаються спірними. Водночас російські війська активізувалися ще на кількох напрямках Запорізької області, намагаючись просуватися до Оріхівського району з північного сходу.



Теги:

