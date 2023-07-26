У Путина уже нет уверенности в том, что он может сплотить российскую элиту: в ISW назвали причины

Ситуация вокруг мятежа "Вагнера" и неспособности Кремля оперативно на нее среагировать, свидетельствуют о неуверенности российского диктатора Владимира Путина в возможности сплотить "российскую элиту". Как передает портал "Комментарии", к такому вывожу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на материал "The Washington Post", в котором говорится, что украинские и европейские силовики заявили, что Путин не отдавал приказов в течение большей части 24 июня, несмотря на предупреждение российских спецслужб о вероятности мятежа минимум за два-три дня до него.

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По сообщению, Путин и Кремль не отреагировали оперативно на бунт группы Вагнера 24 июня, оставив местным российским чиновникам принимать решения относительно похода так называемой ЧВК на Москву.

Специалисты пришли к выводу, что в этом случае отсутствие реакции Кремля и Путина указывает на то, что российский аппарат безопасности, вероятно, не был готов к прямому вызову российскому военному руководству и, вероятно, не имел возможности быстро положить конец мятежу.

Кремль, вероятно, осознает, что его "паралич" (неспособность реагировать — ред.) показал степень нестабильности режима, и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии, чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость.

Кроме того, говорится в отчете, неспособность Путина действовать быстро также свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности сплотить вокруг себя так называемую российскую элиту, и может указывать на то, насколько фракционной стала внутренняя кремлевская политика.

Президент России Владимир Путин продолжил выражать обеспокоенность потенциальными угрозами, которые могут возникнуть со стороны "ЧВК Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина во время продленного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург.



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