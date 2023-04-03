У Путина уже знают, кто убил военкора Татарского

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков прокомментировал ликвидацию российского пропагандиста, военкора Владлена Татарского, фактически обвинив в произошедшем Украину. Главный рупор Кремля заявил, что к теракту, возможно, "причастен" киевский режим и добавил, что незамедлительно проинформировал президента РФ Владимира Путина об инциденте. Как передает издание "Комментарии", слова Пескова цитирует ряд российских пропагандистских СМИ.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, режим, который вполне возможно стоит за убийством Татарского", — возмутился Песков.

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Также пресс-секретарь российского диктатора аргументировал, что именно по этой причине Россия начала так называемую "спецоперацию" в Украине. Он наплел россиянам, что Украина убивает людей начиная с 2014 года.

Отметим, вечером 2 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин, уроженец Донбасса, бывший зек, воевавший в рядах банд т.н. "ДНР" и "ЛНР"). Примечательно, что взрыв произошел в кафе, которое раньше принадлежало главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. А причиной взрыва стал тротил, заложенный в статуэтку (бюст Татарского), врученную ему на той встрече. Эксперты Института изучения войны (ISW) не исключают, что Кремль может использовать убийство Татарского для усиления цензуры в РФ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", кто или что могло стоять за убийством Татарского, а также – какими могут быть последствия.

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