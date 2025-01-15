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У Путина вне себя от нового решения Украины: Песков сделал заявление

Москве вновь привиделись "нацисты" в Украине

сегодня, 12:45 comments1835
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Кравцев Сергей

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков возмутился, как решение украинских властей эксгумировать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, захороненного во Львове. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя Пескова.

У Путина вне себя от нового решения Украины: Песков сделал заявление

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Решение об эксгумации и переносе останков советских воинов с Холма Славы накануне принял Львовский горсовет", – пишет "РИА Новости".

Дмитрий Песков считает, что этот шаг показывает "суть киевского режима, который прославляет нацистов и их прислужников".

Говоря о возможности обмена останков на пленных ВСУ, пресс-секретарь отметил, что приоритет все же нужно отдавать живым.

Читайте также на портале "Комментарии" — по всей Украине утром 15 января была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Песков отреагировал на новые санкции США против нефтегазового сектора РФ. По его словам, Россия готовит ответ на действия США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле и прокомментировал введение новых санкций против России. По его словам, Москва будет принимать меры по минимизации последствий санкций Вашингтона против российского нефтяного сектора.

"Не исключено, что Москва ответит на принятые Вашингтоном санкции. Россия прорабатывает ответ на санкции США против нефтяного сектора, меры должны отвечать интересам Москвы", — передают российские СМИ слова Пескова.




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