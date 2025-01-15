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В Кремле пригрозили ответом на новые санкции США

Дмитрий Песков заявил, что Москва готовит ответ на санкции США.

сегодня, 11:49
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на новые санкции США против нефтегазового сектора РФ. По его словам, Россия готовит ответ на действия США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле пригрозили ответом на новые санкции США

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле и прокомментировал введение новых санкций против России. По его словам, Москва будет принимать меры по минимизации последствий санкций Вашингтона против российского нефтяного сектора.

"Не исключено, что Москва ответит на принятые Вашингтоном санкции. Россия прорабатывает ответ на санкции США против нефтяного сектора, меры должны отвечать интересам Москвы", — передают российские СМИ слова Пескова.

Спикер Кремля также отреагировал на возможные новые санкции против России, которые будут сосредоточены на рынке алюминия.

"Возможное введение ограничений на российский алюминий может привести к дестабилизации мирового рынка", — считает Песков.

Ранее Песков также подверг критике санкции США. По его словам, "естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно". Спикер Кремля утверждает, что если прекращаются поставки в одном месте, то возникают альтернативные пути.

10 января США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также против 183 судов, перевозящих российскую нефть. К санкциям присоединилась Великобритания, расширив список ограничений более чем на 400 физических лиц и организаций, связанных с российским энергетическим сектором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай и Индия ищут альтернативу нефти из РФ из-за санкций США.

Также "Комментарии" писали, что Лавров пожаловался на Байдена, который "подкладывает свинью" России в конце срока.



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