Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой открытия отдельного пункта пропуска на границе с Украиной, аргументируя это необходимостью воссоединения семей. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Фото: из открытых источников

По словам Москальковой, некоторые граждане РФ, находящиеся на территории Украины, не имеют возможности вернуться домой через другие страны, поскольку истек срок действия их загранпаспортов.

"Возможно, следует обсудить открытие одного пункта пропуска для россиян, стремящихся посетить родных, но уже не имеющих документов для легального пересечения границы через соседние государства", — отметила омбудсмен на заседании фракции КПРФ, представляя отчет о работе своего аппарата за 2025 год.

Она подчеркнула, что из-за отсутствия дипломатических отношений между Москвой и Киевом основным механизмом решения подобных вопросов остаются международные организации, через которые аппарат омбудсмена пытается помочь гражданам.

Москалькова также проинформировала, что в течение прошлого года аппарату удалось способствовать воссоединению более 50 семей и отметила, что спрос на такую помощь остается стабильно высоким. Это, по ее словам, свидетельствует об актуальности подобных инициатив даже при ограниченных дипломатических контактах.

Портал "Комментарии" уже писал, что известный российский спортсмен и борец греко-римского стиля Александр Карелин в последнее время отметился многочисленными заявлениями, полными пропаганды и извращений фактов об Украине. Депутат Госдумы РФ попытался оправдать нападение России на нашу страну, назвав его "вынужденным" после "восьми лет карательных операций и обстрелов мирных городов и сел".