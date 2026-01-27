У Путіна раптово помріяли про возз'єднання українських і російських сімей: що пропонують

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова виступила з ініціативою відкриття окремого пункту пропуску на кордоні з Україною, аргументуючи це необхідністю возз’єднання сімей. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Фото: з відкритих джерел

За словами Москалькової, деякі громадяни РФ, що перебувають на території України, не мають можливості повернутися додому через інші країни, оскільки закінчився термін дії їхніх закордонних паспортів.

"Можливо, слід обговорити відкриття одного пункту пропуску для росіян, які прагнуть відвідати рідних, але вже не мають документів для легального перетину кордону через сусідні держави", — зазначила омбудсманка на засіданні фракції КПРФ, представляючи звіт про роботу свого апарату за 2025 рік.

Вона підкреслила, що через відсутність дипломатичних відносин між Москвою та Києвом основним механізмом для вирішення подібних питань залишаються міжнародні організації, через які апарат омбудсмана намагається допомогти громадянам.

Москалькова також поінформувала, що протягом минулого року апарату вдалося сприяти возз’єднанню понад 50 сімей, і зазначила, що попит на таку допомогу залишається стабільно високим. Це, за її словами, свідчить про актуальність подібних ініціатив, навіть за умов обмежених дипломатичних контактів.

