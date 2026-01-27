logo_ukra

У Путіна раптово помріяли про возз'єднання українських і російських сімей: що пропонують
У Путіна раптово помріяли про возз'єднання українських і російських сімей: що пропонують

Москалькова заявила, що за минулий рік апарат омбудсмана допоміг об’єднати понад 50 сімей, при цьому попит на таку підтримку залишається високим

27 січня 2026, 15:10
Автор:
Клименко Елена

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова виступила з ініціативою відкриття окремого пункту пропуску на кордоні з Україною, аргументуючи це необхідністю возз’єднання сімей. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

У Путіна раптово помріяли про возз'єднання українських і російських сімей: що пропонують

За словами Москалькової, деякі громадяни РФ, що перебувають на території України, не мають можливості повернутися додому через інші країни, оскільки закінчився термін дії їхніх закордонних паспортів.

"Можливо, слід обговорити відкриття одного пункту пропуску для росіян, які прагнуть відвідати рідних, але вже не мають документів для легального перетину кордону через сусідні держави", — зазначила омбудсманка на засіданні фракції КПРФ, представляючи звіт про роботу свого апарату за 2025 рік. 

Вона підкреслила, що через відсутність дипломатичних відносин між Москвою та Києвом основним механізмом для вирішення подібних питань залишаються міжнародні організації, через які апарат омбудсмана намагається допомогти громадянам.

Москалькова також поінформувала, що протягом минулого року апарату вдалося сприяти возз’єднанню понад 50 сімей, і зазначила, що попит на таку допомогу залишається стабільно високим. Це, за її словами, свідчить про актуальність подібних ініціатив, навіть за умов обмежених дипломатичних контактів.

Портал "Коментарі" вже писав, що  відомий російський спортсмен і борець греко-римського стилю Олександр Карелін останнім часом відзначився численними заявами, сповненими пропаганди та перекручувань фактів про Україну. Депутат Держдуми РФ спробував виправдати напад Росії на нашу країну, назвавши його "вимушеним" після "восьми років каральних операцій і обстрілів мирних міст та сіл".



