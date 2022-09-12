У Путина впервые прокомментировали поражение в Харьковской области: подробности

Дмитрий Песков впервые отреагировал на успешное контрнаступление украинской армии на Харьковщине, которое в РФ называют "перегруппировкой войск". Об этом пишут российские СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Спикер Путина, отвечая на вопрос о том, как Путин отреагировал на перегруппировку сил, ответил, что ему все докладывают, а "специальная военная операция" будет продолжаться до конца.

"Конечно, все происходящее, любые действия военных во время СВО докладывают верховному главнокомандующему. Иначе и быть не может в ходе СВО. Он находится в круглосуточной связи и с министром обороны, и с военачальниками. СВО продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены", – сказал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американские эксперты анализируют контрнаступление ВСУ. Украинские войска одержали важную оперативную победу и отвоевали почти всю Харьковщину. Увольнение Изюма похоронило планы России оккупировать весь Донбасс. Это не завершит войну, но склонило весы в пользу Украины. Так оценивает ситуацию на фронте Американский институт исследования войны (ISW). В последнем анализе ISW эксперты отмечают, что скорая украинская кампания была хорошо спланирована и умело проведена. Были приложены усилия, чтобы максимально повысить эффективность систем вооружений, переданных Украине Западом, таких как пусковые установки HIMARS, одновременно отвлекая внимание России информацией о контрнаступлении на юге. Институт изучения войны сообщает, что украинские войска отразили у россиян город Изюм в Харьковской области. Это означает, что заявленные Кремлем цели на нынешнем этапе войны провалятся и Россия не сможет оккупировать всю Донецкую область, оценивают эксперты.

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