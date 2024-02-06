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У Путина вспомнили о силе права и угрожают Западу судами: что так обеспокоило Кремль

Путинский режим угрожает судами из-за использования замороженных активов РФ для Украины

сегодня, 08:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главный рупор Кремля, он же пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, если Запад решит использовать замороженные активы РФ, это будет глубоко незаконно и повлечет за собой очень долгие судебные перспективы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс".

У Путина вспомнили о силе права и угрожают Западу судами: что так обеспокоило Кремль

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"В случае, если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень долгие на многие десятилетия судебные перспективы", — заявил пресс-секретарь Путина.

Так Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных активов ЦБ РФ в качестве залога по облигациям для финансирования Украины.

"Разумеется, РФ такие решения будет оспаривать. Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", — подчеркнул спикер российского диктатора.

Использование арестованных российских активов он назвал "посягательством на чужую собственность", которая подрывает основы всей экономической системы, в частности тех, кто будет реализовывать подобные решения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле начинают осознавать, что замороженные после вторжения в Украину зарубежные активны на 300 млрд долларов почти потеряны Россией. Впрочем, там готовы подать судебный иск и принять решительные ответные меры, пишет Reuters. Также российский диктатор Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей РФ, включая период времен СССР и Российской империи. Какова наиболее вероятная судьба замороженных российских активов? О чем говорит путинский указ – будут ли у него реальные последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/944551
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