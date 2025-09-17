Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что после встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским правителем Владимиром Путиным 15 августа в американском штате Аляска процесс мирного урегулирования войны в Украине якобы столкнулся с трудностями. Об этом сообщает BBC Russian.

Фото: из открытых источников

По словам Рябкова, одной из главных причин этих осложнений стало, как он выразился, "скоординированное противодействие" со стороны Киева и его западных партнеров. Он цинично обвинил Украину и ее союзников в саботировании предварительных договоренностей, которые, по утверждению Москвы, были достигнуты во время саммита в Анкоридже.

Тем не менее, дипломат подчеркнул, что Москва продолжает поддерживать контакт с Вашингтоном. По его словам, коммуникация между двумя странами продолжается "по нескольким линиям", в том числе — на дипломатическом и экономическом уровнях.

"Нам необходимо обеспечить, чтобы тот мощный политический импульс, заданный лидерами в Анкоридже, перерос в конкретные результаты. Но с этим возникают проблемы…", — заявил Рябков.

Он также отметил, что Россия не снимает с повестки дня вопрос экономического взаимодействия с Соединенными Штатами. В этом направлении, по его словам, продолжает работать специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев.

Как уже писали "Комментарии", летнее наступление российских войск постепенно перешло в осеннюю стадию, ведь кафиры не достигли поставленных целей. Такое мнение озвучил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV". По его словам, враг не смог реализовать план по созданию буферной зоны в Сумской области — инициатива была сорвана, и украинские силы там уже перешли к контратакам.