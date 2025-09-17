Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що після зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським правителем Володимиром Путіним 15 серпня в американському штаті Аляска, процес мирного врегулювання війни в Україні нібито зіткнувся з труднощами. Про це повідомляє BBC Russian.

Фото: з відкритих джерел

За словами Рябкова, однією з головних причин цих ускладнень стала, як він висловився, "скоординована протидія" з боку Києва та його західних партнерів. Він цинічно звинуватив Україну та її союзників у саботуванні попередніх домовленостей, які, за твердженням Москви, було досягнуто під час саміту в Анкориджі.

Попри це, дипломат підкреслив, що Москва продовжує підтримувати контакт із Вашингтоном. За його словами, комунікація між двома країнами триває "по кількох лініях", зокрема — на дипломатичному та економічному рівнях.

"Нам необхідно забезпечити, щоб той потужний політичний імпульс, який був заданий лідерами в Анкориджі, переріс у конкретні результати. Але з цим виникають проблеми…", — заявив Рябков.

Він також зауважив, що Росія не знімає з порядку денного питання економічної взаємодії зі Сполученими Штатами. У цьому напрямку, за його словами, продовжує працювати спеціальний представник Кремля Кирило Дмитрієв.

