У Путина выдали свою версию – почему НАТО никогда не примет Украину

Как передает издание "Комментарии", заместитель председателя Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев продолжает выдавать абсурдные заявления в отношении Украины. На этот раз он написал пост в Telegram, изложив свое виденье будущего украинцев в НАТО.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Как отметил прихвостень Путина, генсек НАТО Столтенберг дипломатично исключил вступление Украины в Альянс во время войны, но подчеркнул, что двери туда для Киева остаются открытыми. Впрочем, у бывшего президента России нашлась своя "интерпретация" этого заявления.

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"Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде. Поэтому для нацистской Украины конфликт будет перманентным. А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится", — написал Дмитрий Медведев.

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Также издание "Комментарии" сообщало – подразделение "Ахмат", сформированное в кадыровской Чечне и подписавшее контракт с Минобороны РФ, перебросили в Белгородскую область для борьбы с рейдами российских добровольцев, противостоящих путинскому режиму. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел на открытую конфронтацию с Минобороны, отказываясь отдавать свою структуру под управление Шойгу и Ко. При этом, что Пригожин, что глава российского "Клуба рассерженных патриотов" Стрелков-Гиркин, захватывающий в 2014 году города на Донбассе, критикуют российскую власть (особенно военную) и периодически покусывают друг друга. По мнению Стрелкова-Гиркина, Пригожин вообще может начать бузить внутри РФ, если вооруженные силы этой страны будут разгромлены в Украине. О чем говорит усиливающееся противостояние различных силовых структур в стране-агрессоре? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



