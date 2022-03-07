У Путина выдвинули требования к Украине: обещают моментально остановить войну

Россия сообщила Украине, что готова прекратить военные действия "за мгновение", если Киев выполнит перечень условий, заявил в понедельник, 7 марта, представитель Кремля. Об этом сообщает Reuters.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что Москва требует от Украины прекратить военные действия, изменить конституцию, чтобы закрепить нейтралитет, признать Крым по территории России и признать сепаратистские республики Донецк и Луганск независимыми государствами.

Это было самое откровенное заявление России об условиях, которые она хочет навязать Украине, чтобы остановить то, что она называет своей "специальной военной операцией", которая длится уже 12-й день.

Песков сказал Reuters в телефонном интервью, что Украина знает об условиях: "И им сказали, что все это можно остановить через мгновение".

Пресс-секретарь Кремля настаивал, что Россия не стремится предъявлять какие-либо дальнейшие территориальные претензии к Украине, и назвал "ложной" то, что РФ требует передать Киев.

"Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы ее закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила свои военные действия. Они должны прекратить свои военные действия, и тогда никто не будет стрелять", – сказал Песков.

На вопрос о нейтралитете Песков сказал: "Они должны внести изменения в Конституцию, согласно которым Украина отвергнет любые цели вступления в любой блок".

Песков добавил: "Мы также говорили о том, что они должны признать Крым российской территорией, Донецк и Луганск – независимыми государствами. И все. Через мгновение это прекратится".

Требования России были изложены, когда делегации России и Украины готовились встретиться в понедельник, 7 марта для третьего раунда переговоров, направленных на прекращение войны России против Украины.

"Это не мы захватываем Луганск и Донецк в Украине. Донецк и Луганск не хотят быть частью Украины. Но это не значит, что они должны быть уничтожены в результате. В остальном Украина — независимое государство, которое будет жить как хочет, но в условиях нейтралитета ", – сказал Песков.

По его словам, все требования были сформулированы и переданы во время первых двух раундов состоявшихся на прошлой неделе переговоров между российской и украинской делегациями.

"Мы надеемся, что все пройдет хорошо, и они отреагируют должным образом", – сказал Песков.

По его словам, Россия была вынуждена предпринять решительные действия, чтобы принудить Украину к демилитаризации, а не просто признать независимость отколотых регионов.

Это было сделано для того, чтобы защитить 3 миллиона русскоговорящего населения этих республик, которым, по его словам, угрожают 100 тысяч украинских военных.

"Мы не могли их просто узнать. Что мы собирались делать со 100-тысячной армией, которая стояла на границе Донецка и Луганска, которая могла атаковать в любой момент. Им все время привозили оружие США и Великобритании", — сказал Песков.

В преддверии российского вторжения Украина неоднократно и решительно отрицала утверждение Москвы о том, что она собирается начать наступление, чтобы вернуть сепаратистские регионы силой.

Песков сказал, что России также пришлось действовать перед лицом угрозы со стороны НАТО, заявив, что "только вопрос времени", когда Альянс разместит ракеты в Украине, как это было в Польше и Румынии.

"Мы просто поняли, что больше не можем с этим мириться. Мы должны были действовать", – сказал Песков.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия предложила эвакуировать украинцев к себе: Украина отреагировала на предложение.

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