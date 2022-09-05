У Путина выдвинули Западу ультиматум, без выполнения которого Европа не получит газ

Вопрос поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток" будет поднят до тех пор, пока не будут сняты западные санкции. Как передает издание "Комментарии", об этом пресс-секретарь президента РФ Песков завил журналистам, пишет российский "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что санкции – это главная проблема из-за чего прокачка газа через "Северный поток" фактически приостановлена. Западные государства, включая Германию и Великобританию, ввели санкции против ряда компаний и из-за этого нормальная прокачка газа стала невозможной.

"Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые бы привели к проблемам с прокачкой, не существует", — сказал Песков журналистам.

По словам Пескова, сегодня фактически работает всего один агрегат, который позволяет прокачивать газ в Европу, но и тот даёт сбои, из-за чего прокачку газа приходится останавливать.

Пресс-секретарь Путина намекнул на то, что, пока будут действовать санкции, невозможно проводить нормальное техобслуживание агрегатов и узлов, которые обеспечивают поставки газа в Европу. Пока что приходится надеяться на один агрегат, но и тот может быть выведен из строя в случае поломки. Без снятия западных санкций устранить поломку не получится, предупредил Песков.

По словам рупора Кремля, санкции Запада привели к тому, что Россия может поставлять газ в Европу только по одному агрегату, который также нуждается в своевременном техническом обслуживании.

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