У Путина выдвинули Западу ультиматум, без выполнения которого Европа не получит газ

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Кравцев Сергей
Вопрос поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток" будет поднят до тех пор, пока не будут сняты западные санкции. Как передает издание "Комментарии", об этом пресс-секретарь президента РФ Песков завил журналистам, пишет российский "Интерфакс".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков заявил, что санкции – это главная проблема из-за чего прокачка газа через "Северный поток" фактически приостановлена. Западные государства, включая Германию и Великобританию, ввели санкции против ряда компаний и из-за этого нормальная прокачка газа стала невозможной.
По словам Пескова, сегодня фактически работает всего один агрегат, который позволяет прокачивать газ в Европу, но и тот даёт сбои, из-за чего прокачку газа приходится останавливать.
Пресс-секретарь Путина намекнул на то, что, пока будут действовать санкции, невозможно проводить нормальное техобслуживание агрегатов и узлов, которые обеспечивают поставки газа в Европу. Пока что приходится надеяться на один агрегат, но и тот может быть выведен из строя в случае поломки. Без снятия западных санкций устранить поломку не получится, предупредил Песков.
По словам рупора Кремля, санкции Запада привели к тому, что Россия может поставлять газ в Европу только по одному агрегату, который также нуждается в своевременном техническом обслуживании.
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