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У Путина выдвинули Западу ультиматум, без выполнения которого Европа не получит газ

Россия начала прямой шантаж Запада и выдвинула условия прокачки газа через "Северный поток"

сегодня, 16:15 comments1218
Автор:

Кравцев Сергей
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Вопрос поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток" будет поднят до тех пор, пока не будут сняты западные санкции. Как передает издание "Комментарии", об этом пресс-секретарь президента РФ Песков завил журналистам, пишет российский "Интерфакс".

У Путина выдвинули Западу ультиматум, без выполнения которого Европа не получит газ

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что санкции – это главная проблема из-за чего прокачка газа через "Северный поток" фактически приостановлена. Западные государства, включая Германию и Великобританию, ввели санкции против ряда компаний и из-за этого нормальная прокачка газа стала невозможной.

"Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые бы привели к проблемам с прокачкой, не существует", — сказал Песков журналистам.

По словам Пескова, сегодня фактически работает всего один агрегат, который позволяет прокачивать газ в Европу, но и тот даёт сбои, из-за чего прокачку газа приходится останавливать.

Пресс-секретарь Путина намекнул на то, что, пока будут действовать санкции, невозможно проводить нормальное техобслуживание агрегатов и узлов, которые обеспечивают поставки газа в Европу. Пока что приходится надеяться на один агрегат, но и тот может быть выведен из строя в случае поломки. Без снятия западных санкций устранить поломку не получится, предупредил Песков. 

По словам рупора Кремля, санкции Запада привели к тому, что Россия может поставлять газ в Европу только по одному агрегату, который также нуждается в своевременном техническом обслуживании.

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Источник: https://www.interfax.ru/
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