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У Путина высказались о мирном урегулировании и планах Украины по дальнобойным ракетам

Без прямых переговоров и с упреками Берлина: Песков озвучил позицию Кремля по войне в Украине

4 сентября 2026, 13:30
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Недилько Ксения

В Кремле заявляют, что пока не видят четкой основы для завершения боевых действий по дипломатическому пути, однако полностью такую вероятность не исключают. По словам пресс-секретаря российского президента, работа в этом направлении продолжается.

У Путина высказались о мирном урегулировании и планах Украины по дальнобойным ракетам

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Конкретных предпосылок для мирного урегулирования в Украине пока нет, – утверждает Дмитрий Песков, – но шансы исключать нельзя, процесс продолжается".

В то же время Москва демонстрирует категоричность по поводу прямых контактов с Киевом на фоне ожидаемого визита американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Российская сторона уверяет, что не собирается обсуждать с украинскими властями прекращение ее атак.

Отдельно представитель российского диктатора прошелся по отношениям с Берлином. Он упрекнул немецкие власти в предвзятости из-за расследования недавних инцидентов в Лейпциге, где Кремль обвиняют в диверсиях.

"Власти ФРГ безосновательно обвиняют РФ в инциденте в Лейпциге, — возмутился чиновник, — но при этом они ни слова не сказали Украине за подрыв "Северных потоков"".

Таким образом, в Москве снова попытались сместить фокус с собственных взрывных действий в Европе.

Не обошли стороной в Кремле и тему усиления украинского оборонно-промышленного комплекса. Намерения Киева развертывать собственное производство дальнобойного вооружения вызвали раздражение у российского руководства.

"Проявления милитаризации Украины, в частности планы производства там дальнобойных ракет, — резюмировал представитель Кремля, — обернутся головной болью для самих украинцев".

Этими словами Песков фактически в очередной раз намекнул на продолжение российских ударов по украинским военным и промышленным объектам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кремль специально намеревался сорвать визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.



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