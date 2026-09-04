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Недилько Ксения
В Кремле заявляют, что пока не видят четкой основы для завершения боевых действий по дипломатическому пути, однако полностью такую вероятность не исключают. По словам пресс-секретаря российского президента, работа в этом направлении продолжается.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
В то же время Москва демонстрирует категоричность по поводу прямых контактов с Киевом на фоне ожидаемого визита американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Российская сторона уверяет, что не собирается обсуждать с украинскими властями прекращение ее атак.
Отдельно представитель российского диктатора прошелся по отношениям с Берлином. Он упрекнул немецкие власти в предвзятости из-за расследования недавних инцидентов в Лейпциге, где Кремль обвиняют в диверсиях.
Таким образом, в Москве снова попытались сместить фокус с собственных взрывных действий в Европе.
Не обошли стороной в Кремле и тему усиления украинского оборонно-промышленного комплекса. Намерения Киева развертывать собственное производство дальнобойного вооружения вызвали раздражение у российского руководства.
Этими словами Песков фактически в очередной раз намекнул на продолжение российских ударов по украинским военным и промышленным объектам.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кремль специально намеревался сорвать визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.