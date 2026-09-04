У Путіна висловилися про мирне врегулювання та плани України щодо далекобійних ракет

У Кремлі заявляють, що наразі не бачать чіткого підґрунтя для завершення бойових дій дипломатичним шляхом, проте повністю таку ймовірність не відкидають. За словами прессекретаря російського президента, робота у цьому напрямку триває.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Конкретних передумов для мирного врегулювання в Україні наразі немає, — стверджує Дмитро Пєсков, — але шанси виключати не можна, процес продовжується".

Водночас Москва демонструє категоричність щодо прямих контактів із Києвом на тлі очікуваного візиту американських емісарів Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера. Російська сторона запевняє, що не збирається обговорювати з українською владою припинення її атак.

Окремо речник російського диктатора пройшовся по відносинах із Берліном. Він дорікнув німецькій владі в упередженості через розслідування нещодавніх інцидентів у Лейпцигу, де Кремль звинувачують у диверсіях.

"Влада ФРН безпідставно звинувачує РФ в інциденті в Лейпцигу, — обурився посадовець, — але при цьому вони ні слова не сказали Україні за підрив "Північних потоків"".

Таким чином у Москві знову спробували змістити фокус із власних підривних дій у Європі.

Не оминули в Кремлі й тему посилення українського оборонно-промислового комплексу. Наміри Києва розгортати власне виробництво далекобійного озброєння викликали роздратування у російського керівництва.

"Прояви мілітаризації України, зокрема плани виробництва там далекобійних ракет, — резюмував речник Кремля, — обернуться головним болем для самих українців".

Цими словами Пєсков фактично вкотре натякнув на продовження російських ударів по українських військових та промислових об'єктах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кремль спеціально мав наміри зірвати візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.