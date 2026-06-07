У Путина выставили новое условие для окончания войны в Украине: чего требуют

Россия озвучила очередное условие возможного завершения войны против Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что одной из ключевых предпосылок для долгосрочного урегулирования конфликта является "возобновление прав россиян и русскоязычных граждан" в Украине.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава российского МИДа Сергей Лавров сделал специальное заявление во время обращения по случаю Дня русского языка. По его словам, Москва якобы намерена добиться защиты людей в Украине, которые, по его мнению, испытывают притеснения из-за использования русского языка.

Российский дипломат также повторил традиционные для Кремля обвинения в адрес украинской власти, заявив о якобы существовании языковой дискриминации и русофобии. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать распространение русского языка за границей и противодействовать каким-либо ограничениям его использования.

"Мы обязательно достигнем полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых разрешен открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса – среди необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", — сказал Лавров.

Заявление Лаврова стало очередным дополнением к пакету требований, которые выдвигает Москва в контексте возможных мирных переговоров. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для начала полноценного переговорного процесса Украина должна вывести свои войска из Донбасса. Кроме того, в Кремле считают "российскими регионами" Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, включенные в Конституцию РФ после псевдореферендумов 2014 и 2022 годов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров заявил, что Россия готова к переговорам и назвал российские условия окончания войны