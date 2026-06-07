У Путіна виставили нову умову для закінчення війни в Україні: чого вимагають

Росія озвучила чергову умову для можливого завершення війни проти України. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що однією з ключових передумов для довгострокового врегулювання конфлікту є "відновлення прав росіян і російськомовних громадян" в Україні.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив спеціальну заяву під час звернення з нагоди Дня російської мови. За його словами, Москва нібито має намір домогтися захисту людей в Україні, які, на його думку, зазнають утисків через використання російської мови.

Російський дипломат також повторив традиційні для Кремля звинувачення на адресу української влади, заявивши про нібито існування мовної дискримінації та русофобії. При цьому він наголосив, що Росія продовжить підтримувати поширення російської мови за кордоном і протидіяти будь-яким обмеженням її використання.

"Ми обов'язково досягнемо повного відновлення прав тих росіян та російськомовних людей, проти яких розв'язаний відкритий терор з боку неонацистського київського режиму. Вирішення цього питання – серед необхідних умов довгострокового врегулювання українського конфлікту", — сказав Лавров.

Заява Лаврова стала черговим доповненням до пакета вимог, які Москва висуває в контексті можливих мирних переговорів. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що для початку повноцінного переговорного процесу Україна має вивести свої війська з Донбасу. Крім того, у Кремлі вважають "російськими регіонами" Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які були включені до Конституції РФ після псевдореферендумів 2014 та 2022 років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров заявив, що Росія готова до переговорів та назвав російські умови закінчення війни