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У Путина заговорили о возможной новой аннексии

Дмитрий Медведев подтвердил готовность России к аннексии Абхазии и Южной Осетии

сегодня, 07:25 comments1385
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Кремле стали угрожать возможностью аннексии грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, которые фактически и так контролирует Россия, превратив эти когда-то процветающие территории и в деградирующие города и села. Как передает портал "Комментарии", о желании присоединить к РФ еще и часть Грузии, теперь уже официально, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет российское пропагандистское информагентство ТАСС.

У Путина заговорили о возможной новой аннексии

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В своей статье для российского издания aif.ru бывший президент РФ назвал реальной возможность "присоединения" захваченных территорий к РФ. Медведев намекнул, что все будет зависеть от того, как Запад будет продвигать свои интересы в Грузии. 


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Дмитрий Медведев высказал убеждение, что признание так называемой "независимости" Абхазии и Южной Осетии в 2008 году произошло согласно всем международным нормам и согласно Уставу ООН. 

Не обошлось и без маразматически заявлений Дмитрия Медведева в адрес Украины о том, что во главе страны сейчас находится "фашистский режим" и именно поэтому якобы России пришлось первой атаковать Украину, а иначе Киев атаковал бы первым уже саму территорию РФ.

Не обосновывая ничем свои заявления Медведев повторил заезженные тезисы российской пропаганды о том, что Запад вместе с Украиной имели план по вторжению на территорию России и свержению путинского режима. Но этот план так и не осуществился, потому что Россия атаковала первой, начав так называемую "СВО" на территории Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев во время выставки трофейной натовской техники на российском форуме Армия-2023 прокомментировал возможность переговорного процесса между Украиной и Россией, о котором заговорили некоторые СМИ на Западе.

Также издание "Комментарии" сообщало – рискнет ли Путин выбраться из бункера – почему под вопросом визиты в Турцию и Индию.




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Источник: https://t.me/tass_agency/206384
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