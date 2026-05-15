У Путина заговорили об "охоте" на Z-каналы: в чем РФ внезапно обвинила Украину

Служба внешней разведки России выступила с громким заявлением о якобы попытках украинских спецслужб скупить российские военные и пропагандистские Telegram-каналы. В Москве утверждают, что таким образом Украина якобы планирует использовать их для дискредитации российской власти и армии.

Как сообщают российские медиа, в частности "Новая газета" и "Агентство", в заявлении Служба внешней разведки России говорится, что с конца апреля администраторам так называемых "патриотических" Telegram-ресурсов начали поступать предложения о продаже каналов.

В СВР РФ заявляют, что контакты якобы осуществлялись через фейковые аккаунты от имени "лидеров общественного мнения". По версии российской спецслужбы, за этими действиями стоит Служба безопасности Украины.

В Москве утверждают, что после покупки каналов их контент якобы планировали изменить для распространения "дезинформации", "расшатывания ситуации" внутри России и ударов по репутации политического руководства и Вооруженных сил РФ.

"Эти действия преследуют цель замены информационного наполнения площадок и их использования для дискредитации власти и армии России", — заявили в СВР РФ.

При этом российская разведка не обнародовала никаких доказательств своих обвинений. В сообщении также не называются Telegram-каналы, якобы получавшие такие предложения, и не приводятся никакие подтверждения возможных сделок.

Аналитики обращают внимание, что в последнее время в России все чаще раздаются заявления об "информационных атаках" и "попытках дестабилизации" на фоне усиления внутреннего контроля над медиапространством и соцсетями.

В то же время Telegram остается одной из ключевых платформ для российских военных блоггеров и Z-каналов, активно влияющих на информационную повестку дня внутри РФ.

