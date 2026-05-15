logo

BTC/USD

80354

ETH/USD

2253.17

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина заговорили об "охоте" на Z-каналы: в чем РФ внезапно обвинила Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина заговорили об "охоте" на Z-каналы: в чем РФ внезапно обвинила Украину

Российская разведка заявила о якобы скупке пропагандистских Telegram-ресурсов украинскими спецслужбами, но никаких доказательств не предоставила

15 мая 2026, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Служба внешней разведки России выступила с громким заявлением о якобы попытках украинских спецслужб скупить российские военные и пропагандистские Telegram-каналы. В Москве утверждают, что таким образом Украина якобы планирует использовать их для дискредитации российской власти и армии.

У Путина заговорили об "охоте" на Z-каналы: в чем РФ внезапно обвинила Украину

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Как сообщают российские медиа, в частности "Новая газета" и "Агентство", в заявлении Служба внешней разведки России говорится, что с конца апреля администраторам так называемых "патриотических" Telegram-ресурсов начали поступать предложения о продаже каналов.

В СВР РФ заявляют, что контакты якобы осуществлялись через фейковые аккаунты от имени "лидеров общественного мнения". По версии российской спецслужбы, за этими действиями стоит Служба безопасности Украины.

В Москве утверждают, что после покупки каналов их контент якобы планировали изменить для распространения "дезинформации", "расшатывания ситуации" внутри России и ударов по репутации политического руководства и Вооруженных сил РФ.

"Эти действия преследуют цель замены информационного наполнения площадок и их использования для дискредитации власти и армии России", — заявили в СВР РФ.

При этом российская разведка не обнародовала никаких доказательств своих обвинений. В сообщении также не называются Telegram-каналы, якобы получавшие такие предложения, и не приводятся никакие подтверждения возможных сделок.

Аналитики обращают внимание, что в последнее время в России все чаще раздаются заявления об "информационных атаках" и "попытках дестабилизации" на фоне усиления внутреннего контроля над медиапространством и соцсетями.

В то же время Telegram остается одной из ключевых платформ для российских военных блоггеров и Z-каналов, активно влияющих на информационную повестку дня внутри РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин заговорил о конце войны: почему Кремль охватил страх.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novaya_pishet/57831
Теги:

Новости

Все новости