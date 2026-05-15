У Путіна заговорили про “полювання” на Z-канали: у чому РФ раптово звинуватила Україну

Служба зовнішньої розвідки Росії виступила з гучною заявою про нібито спроби українських спецслужб скупити російські “воєнні” та пропагандистські Telegram-канали. У Москві стверджують, що таким чином Україна нібито планує використати їх для “дискредитації” російської влади та армії.

Як повідомляють російські медіа, зокрема “Новая газета” та “Агентство”, у заяві Служба зовнішньої розвідки Росії йдеться про те, що з кінця квітня адміністраторам так званих “патріотичних” Telegram-ресурсів почали надходити пропозиції про продаж каналів.

У СЗР РФ заявляють, що контакти нібито здійснювалися через фейкові акаунти від імені “лідерів громадської думки”. За версією російської спецслужби, за цими діями стоїть Служба безпеки України.

У Москві переконують, що після купівлі каналів їхній контент нібито планували змінити для поширення “дезінформації”, “розхитування ситуації” всередині Росії та ударів по репутації політичного керівництва і Збройних сил РФ.

“Ці дії мають на меті підміну інформаційного наповнення майданчиків та їх використання для дискредитації влади й армії Росії”, — заявили у СЗР РФ.

При цьому російська розвідка не оприлюднила жодних доказів своїх звинувачень. У повідомленні також не називаються Telegram-канали, які нібито отримували такі пропозиції, та не наводиться жодних підтверджень можливих угод.

Аналітики звертають увагу, що останнім часом у Росії дедалі частіше лунають заяви про “інформаційні атаки” та “спроби дестабілізації” на тлі посилення внутрішнього контролю над медіапростором і соцмережами.

Водночас Telegram залишається однією з ключових платформ для російських військових блогерів та Z-каналів, які активно впливають на інформаційний порядок денний усередині РФ.

