У Путина заканчивается время на войну: какой новый антирекорд установлен в России

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину на финансирование российского войска и закупки оружия пошел каждый второй рубль, собранный с налогоплательщиков в федеральный бюджет РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на расчеты научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, сделанных на основе данных системы "Электронный бюджет".

Рубли. Фото: из открытых источников

Доля расходов на войну в доходах казны в первом квартале 2025 года составляла 50,1%, а на конец второго — 48,2%.

Бремя войны становится для бюджета все тяжелее: в 2022 году военная машина "сожгла" 24,4% поступлений от налогов; в 2023 году — 32,05%, в 2024-м — уже 39,05%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 2023 года — 45,4%.

Доля военных статей в расходах ниже, поскольку сами расходы превышают доходы, а бюджет — дефицитный.

Так, за январь-июнь Минфин РФ собрал 17,584 трлн рублей, а потратил — 21,278 трлн. Из суммы расходов на войну ушло 39,9% за полугодие, а в первом квартале — 41,2%.

Издание отмечает, что эти значения — абсолютные рекорды в современной истории России.

