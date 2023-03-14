У Путина заявили, что Россия согласилась на очередной «жест доброй воли»

Зерновая сделка была продлена на 60 дней и на прежних условиях. Об этом сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС во вторник, 14 марта. При этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал согласие Москвы продлить зерновую сделку "жестом доброй воли со стороны России".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Песков также выразил надежду, что часть соглашения, касающаяся российского экспорта, будет выполнена.

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Александр Грушко отметил, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, который ведет эту сделку, вчера сделал заявление о согласии Кремля пойти на продление сделки. По его словам, Москва будет настойчиво добиваться, чтобы обязательства, данные России "по части выполнения именно второго трека, а это снятие всех санкций – прямых и косвенных – для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки, были выполнены.

Напомним, зерновое соглашение было заключено в июле 2022 года и продлено на 120 дней в ноябре. Его срок истекает уже на этой неделе – 18 марта. Официальный Киев активно выступал за продление сделки сразу на год и предлагал расширить его действие на порт Николаева. Россияне, занимаясь откровенным шантажом, настаивали на том, чтобы с России было снято еще больше санкций, которые мешают российским производителям торговать в мире.

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