У Путина заявили об «ответке» и признались, действительно ли ударили Орешником по Львову

В Минобороны РФ заявили, что, как ответ на выдуманную атаку ВСУ по резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник".

Также в стране-агрессоре подтвердили запуск ударных беспилотников по критически важным объектам на территории Украины, чтобы оставить украинцев среди зимы без тепла и света.

Традиционно в Минобороны РФ отрапортовали, что цели удара достигнуты. Якобы поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Отметим, вечером 8 января российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове. Атака была зафиксирована в 23:47, сообщили в воздушном командовании "Запад". По имеющейся информации, по городу была применена баллистическая ракета. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что существенно усложняет ее перехват.

Тип ракеты, которой российские войска атаковали Львов, окончательно не установлен. Его определят после детального изучения всех элементов ракеты, обнаруженных на месте попадания.

уровень радиации и вредных веществ в воздухе после ракетной атаки Львова и области находится в пределах нормы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.




