У Путіна заявили про «відповідь» і зізналися, чи справді вдарили Орєшніком по Львову

У Міноборони РФ заявили, що, як відповідь на вигадану атаку ЗСУ по резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та морського базування, у тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшнік".

Міноборони РФ. Фото: з відкритих джерел

Також у країні-агресорі підтвердили запуск ударних безпілотників по критично важливих об'єктах на території України, щоб залишити українців серед зими без тепла та світла.

Традиційно в Міноборони РФ відрапортували, що мети удару досягнуто. Нібито вражені об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів, які використовувалися під час атаки, а також енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу України.

Зазначимо, увечері 8 січня російські війська завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові. Атаку було зафіксовано о 23:47, повідомили у повітряному командуванні "Захід". За наявною інформацією, по місту було застосовано балістичну ракету. Повітряна мета рухалася балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що суттєво ускладнює її перехоплення.

Тип ракети, якою російські війська атакували Львів, остаточно не встановлено. Його визначать після детального вивчення всіх елементів ракети, виявлених дома попадання.

