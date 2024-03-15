У России дальновидные планы по войне. Западная разведка насторожила прогнозом

Как отмечает издание, после того, как Россия в начале широкомасштабного вторжения в Украину не смогла добиться скорых успехов, ее армию за границей стали называть "бумажным тигром". Однако, как подчеркнули в эстонской разведке, сейчас ситуация обстоит по-другому.

У РФ есть планы относительно войны

По информации издания, для российского диктатора Владимира Путина все складывается хорошо – его основной соперник Алексей Навальный умер, Соединенные Штаты задерживают предоставление Украине крайне необходимой помощи. При этом, подчеркнули в эстонской разведке, российские военные начали учиться на ошибках, ранее допущенных с "нехарактерной скоростью". Также Кремль решает все возникшие на фронте проблемы в течение нескольких месяцев. То есть, подчеркнул Росин, в России все более-менее следует по плану.

Кроме того, добавил разведчик, Россия начала готовиться к войне с НАТО, которая может состояться в ближайшие 10 лет. Однако он добавил, что такая война не является неизбежной. По словам Росина, есть еще много действий, с помощью которых можно повлиять на Кремль.

"Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе"

, – сказал разведчик.

При этом он подчеркнул, что сейчас есть конкретная задача: сделать Украину успешной на поле боя, поскольку будущее Европы зависит от результатов войны.

Как сообщал портал "Комментарии", на самом деле российский диктатор Владимир Путин готов к войне с НАТО. Сейчас своими угрозами отдельным странам он просто повышает ставки и пытается доказать, что эскалация в войне все еще возможна. Таким образом, кремлевский диктатор хочет, чтобы страны Запада перестали поставлять Украине оружие и перестали ее поддерживать финансово.