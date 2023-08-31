У России есть "теневой флот" в Азовском море: почему он очень вредит Украине

У РФ есть собственный "теневой флот" для того, чтобы грабить украинские порты. Речь идет о городах Бердянск и Мариуполь, находящихся на побережьях Азовского моря.

Теневой флот РФ (фото из открытых источников)

Об этом проинформировал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время телемарафона. Захватчики везут из нашей страны зерно и металл.

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"У них есть так называемый "теневой флот", который не выходит в международные порты. Они его используют с выключенными АИС, нарушая международное морское право. Заходят в порты Бердянска, Мариуполя… Грузят там зерно, металл. Затем перегружают в свои порты и таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать", — сказал спикер.

Еще Дмитрий Плетенчук сказал, что будет делать Россия с награбленными продовольствием и металлом на территории Украины. Как он утверждает, страна-агрессорка предложит все это как помощь для африканских стран.

Этот грабеж проходит на фоне атак на российский флот в Черном море украинскими дронами. Захватчики очень беспокоятся, что они нанесут ущерб Крымскому городу и, чтобы защитить сооружение, потопили неподалеку шесть российских паромов. Настоящее изобретение должно стать защитой для моста от ударов дронами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ намекнули РФ на уничтожение всего Черноморского флота . Российским оккупантам было бы правильно затопить весь Черноморский флот для защиты незаконно сооруженного Керченского моста. Такой совет захватчикам в эфире общенационального телемарафона дал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В ВМС ВСУ также прокомментировали решение россиян затопить недалеко от Керченского моста баржи. Плетенчук подтвердил, что баржи действительно притоплены.