У России новый рекорд по экспорту нефти: подробности

Общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня за последние четыре месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Экспорт нефти. Фото: из открытых источников

Отмечается, что временное прекращение поставок российской сырой нефти "Сокол" с острова Сахалин на Тихоокеанском побережье компенсировано стремительным ростом поставок нефти ESPO из порта Козьмино. Объем экспорта повысился почти до самого высокого уровня за четыре месяца.

В материале говорится, что еженедельные поставки выросли около 365 000 баррелей в день, достигнув уровня 3,5 миллиона, что примерно на 215 000 баррелей в день превышает целевой показатель по состоянию на 5 ноября 2023 года. Это позволило компенсировать трудности с нефтью "Сокол", возникшие из-за опасений индийскими нефтепереработчиками американских санкций. По меньшей мере 14 грузов общим объемом 10 млн баррелей с нефтью "Сокол" все еще находятся на судах.

Ранее отмечалось, что в Индию были доставлены три груза "Сокола", а несколько других перенаправлены в Китай.

Стоит отметить, Индия возобновила импорт российской нефти "Сокол" после двухмесячного перерыва. По данным источников издания, индийская компания Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS) закупила нефть "Сокол" у трейдера. Вероятно, страна будет производить оплату за нефть в дирхамах ОАЭ.

Кроме того, два нефтяных танкера остановили свою деятельность у берегов Греции через несколько дней после того, как США ввели новые санкции в отношении 14 российских кораблей. Согласно данным Bloomberg, суда NS Creation и "Залив Амурский" приостановили перевалку нефтяных грузов в Лаконичном заливе к югу от Греции.

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