У россиян остался только один способ попасть в Европу

Несколько европейских стран объявили о запрещении въезда автомобилям с российскими номерами на их территории. Россияне могли попасть в ЕС через Норвегию, однако скандинавская страна также ввела запрет с 3 октября. Теперь на автомобилях с российскими номерами нужно проделать долгий путь, чтобы оказаться в Европе.



Россияне не могут попасть в ЕС на своих автомобилях. Фото из открытых источников

После санкций против России со стороны Норвегии, не осталось ни одной европейской страны, имеющей общую сухопутную границу с РФ, через которую могут совершать проезд автомобили с российскими номерами.

Теперь у россиян есть только один способ попасть в Европу на автомобилях с российской регистрацией, который занимает около двух тысяч километров. Россияне должны пересечь пограничный пункт с Грузией, проехать около 500 км через всю страну и попасть в Турцию. Далее преодолеть еще 1500 км, чтобы добраться до Греции. Из Греции россияне могут уезжать в другие страны ЕС, которые не ввели запрет на автомобили с российскими номерами. Если Греция запретит въезд автомобилей с российским номерами, то и этот маршрут станет неосуществим.

Напомним, что запрет на автомобили с российскими номерами ввели Эстония, Литва, Латвия, Польша, Германия, Финляндия, Болгария и Норвегия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров бурно отреагировал на санкции против России, касающиеся автомобилей с российской регистрацией. Кроме того, Песков также озвучил официальную позицию Кремля по этой ситуации.

Также "Комментарии" писали о "празднике" Путина, потерпевшем неудачу.