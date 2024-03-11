У россиян "горит" от того, что Украина получила "Оскар" за фильм о войне

В ходе 96-й церемонии награждения украинский документальный фильм о начале российского полномасштабного вторжения "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар". На событие отреагировали россияне, которые начали критиковать украинский фильм и Голливуд.



Украина получила первый "Оскар". Фото из открытых источников

Во время получения награды "Оскар" украинский режиссер Мстислав Чернов со сцены заявил, что "мне хотелось бы, чтобы я этот фильм никогда не снимал". По его словам, он поменял бы "Оскар" на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину.

Однако россияне поддерживают позицию и нарративы Путина по поводу войны в Украине и критикуют украинский фильм о первых днях полномасштабного вторжения РФ. Основная причина, которая не нравится россиянам, это правдивость истории о войне в Украине, которую россияне не признают и называют "фейками".

"Украинцы выдали фейки за документалку и получили "Оскар". Наполненный лживыми данными фильм режиссера Мстислава Чернова победил в номинации "лучший документальный фильм"", — пишет один из россиян реагируя на победу украинского фильма.





Реакция россиян на украинский фильм "20 дней в Мариуполе"

Вероятно, россиянам не нравится, что в фильме действия российской армии, атаковавшей жилые дома и гражданских людей, будут широко освещены на Западе.

"Не отпускает меня мое обостренное чувство справедливости, поэтому я все утро думаю об этом "Оскаре", выданный уродам за ложь о Мариуполе. Понимаю, что в это время, когда Запад окончательно превратился в кривое зеркало, ничего другого ждать не стоит", — говорит другой российский обозреватель кино.





Реакция россиян на украинский фильм "20 дней в Мариуполе"



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможность введения войск НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писал о рекордсменах в номинациях на "Оскар" за всю историю.