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У россиян "горит" от того, что Украина получила "Оскар" за фильм о войне

Россияне возмущены, что украинский фильм о войне и военной агрессии РФ получил престижную награду "Оскар", как лучший документальный фильм года.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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В ходе 96-й церемонии награждения украинский документальный фильм о начале российского полномасштабного вторжения "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар". На событие отреагировали россияне, которые начали критиковать украинский фильм и Голливуд.

У россиян "горит" от того, что Украина получила "Оскар" за фильм о войне

Украина получила первый "Оскар". Фото из открытых источников

Во время получения награды "Оскар" украинский режиссер Мстислав Чернов со сцены заявил, что "мне хотелось бы, чтобы я этот фильм никогда не снимал". По его словам, он поменял бы "Оскар" на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину.

Однако россияне поддерживают позицию и нарративы Путина по поводу войны в Украине и критикуют украинский фильм о первых днях полномасштабного вторжения РФ. Основная причина, которая не нравится россиянам, это правдивость истории о войне в Украине, которую россияне не признают и называют "фейками".

"Украинцы выдали фейки за документалку и получили "Оскар". Наполненный лживыми данными фильм режиссера Мстислава Чернова победил в номинации "лучший документальный фильм"", — пишет один из россиян реагируя на победу украинского фильма.

У россиян ”горит” от того, что Украина получила ”Оскар” за фильм о войне - фото 2

Реакция россиян на украинский фильм "20 дней в Мариуполе"

Вероятно, россиянам не нравится, что в фильме действия российской армии, атаковавшей жилые дома и гражданских людей, будут широко освещены на Западе.

"Не отпускает меня мое обостренное чувство справедливости, поэтому я все утро думаю об этом "Оскаре", выданный уродам за ложь о Мариуполе. Понимаю, что в это время, когда Запад окончательно превратился в кривое зеркало, ничего другого ждать не стоит", — говорит другой российский обозреватель кино.

У россиян ”горит” от того, что Украина получила ”Оскар” за фильм о войне - фото 3

Реакция россиян на украинский фильм "20 дней в Мариуполе"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможность введения войск НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писал о рекордсменах в номинациях на "Оскар" за всю историю.



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