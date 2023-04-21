У россиян начались проблемы с потенцией: в чем причины, - рос СМИ

Такую статистику приводят по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщают рос СМИ, ссылаясь на данные системы "Честный знак", пишут "Комментарии".



Из-за войны россияни страдают потенцией

С января по март российские мужчины купили в аптеках 2,7 млн. упаковок афродизиаков на общую сумму 1,8 млрд. рублей.

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"В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов", — отметили аналитики.

По словам руководителя психологического центра Сергея Ланга, все пары, обращающиеся к семейным консультантам, обычно жалуются на снижение сексуальной активности. Среди основных причин – война в Украине.

"Многие люди испытывают стресс из-за внешних факторов, и это, конечно, сильно сказывается на сексуальной жизни", — сказал Ланг.

Проблемы с эрекцией у русских мужчин, как добавил врач, скрываются в их подсознании. Часто те умалчивают об этом. После же бегут покупать афродизиаки.

В Российской Федерации расходы на здравоохранение по причинам прошлого года сократили на 4%. Такое решение было принято на фоне падения доходов.

Напомним, "Комментарии" писали, является ли противовоспалительный препарат "Нимесил" жизненно-необходим при любых заболеваниях и чем его можно заменить — рассказывают врачи Семейный врач Михаил Цюрак на своей странице в инстаграм успокоил украинцев и подготовил для них список безрецептурных обезболивающих и жаропонижающих.

Читайте также на сайте "Комментарии", — первое, что нужно помнить, о разговоре с украинскими бойцами, вернувшимися к мирной жизни — это то, что большинство из них до сих пор мнениями находятся там (на войне). Очень важно избегать вопросов, вызывающих чувство растерянности, негатива и боли. Об этом в эфире "24 канала" отметила капелланка добровольческого корпуса военных капелланов — Елена Легенчук, пишут "Комментарии".

