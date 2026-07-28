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У россиян паника из-за Путина: со страха ищут жилье за ​​границей

Спрос на аренду квартир в Ереване резко возрос из-за слухов о новой волне мобилизации в России.

28 июля 2026, 13:55
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Slava Kot

В столице Армении резко возрос спрос на аренду жилья среди граждан России. Причиной послужили слухи о возможной новой волне мобилизации в РФ после выборов в Госдуму РФ. Об этом сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на местных риелторов.

У россиян паника из-за Путина: со страха ищут жилье за ​​границей

Россияне уезжают из РФ. Фото из открытых источников

По словам агентов по недвижимости, если последние два года их основными клиентами были уже эмигрировавшие и просто менявшие квартиры россияне, то теперь большинство обращений поступает от тех, кто только планирует переезд или прибыл в Армению недавно. Один из риелторов отметил, что нынешняя ситуация напоминает осень 2022 года, когда после объявления мобилизации тысячи россиян покидали страну.

"Начиная с майских праздников народ едет, а сейчас еще больше. У меня сейчас куча запросов на сентябрь. Я так думаю, перед выборами в Госдуму хотят свалить. Поэтому в сентябре, наверное, еще цены подрастут", — сказал риелтор.

Рост спроса уже повлиял на рынок недвижимости. По оценкам специалистов, за последние три месяца аренда квартир в Ереване подорожала примерно на 30%. Это вызывает недовольство у людей, ищущих квартиру в городе. Участники тематических чатов жалуются, что обнаружить жилье по адекватной цене становится все сложнее.

О повышенном интересе свидетельствует и статистика поисковых систем. По данным "Яндекс Вордстат", в июле количество запросов "квартира в Ереване" превысило показатели первых недель полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Высокий уровень запросов до сих пор приходится на период мобилизации осенью того же года.

Ранее о такой возможности мобилизации в России сообщали аналитики американского Института изучения войны (ISW), а также ряд европейских чиновников. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Кремль может мобилизовать еще от 300 до 500 тысяч человек, если не столкнется с дополнительными военными и экономическими трудностями.

Также "Комментарии" писали, почему Токаев открыто призвал Путина остановить войну в Украине.



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Источник: https://verstka.media/rieltory-v-armenii-rasskazali-o-rezkom-roste-sprosa-na-kvartiry-sredi-rossiyan
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