У россиян паника из-за Путина: со страха ищут жилье за ​​границей

В столице Армении резко возрос спрос на аренду жилья среди граждан России. Причиной послужили слухи о возможной новой волне мобилизации в РФ после выборов в Госдуму РФ. Об этом сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на местных риелторов.

Россияне уезжают из РФ. Фото из открытых источников

По словам агентов по недвижимости, если последние два года их основными клиентами были уже эмигрировавшие и просто менявшие квартиры россияне, то теперь большинство обращений поступает от тех, кто только планирует переезд или прибыл в Армению недавно. Один из риелторов отметил, что нынешняя ситуация напоминает осень 2022 года, когда после объявления мобилизации тысячи россиян покидали страну.

"Начиная с майских праздников народ едет, а сейчас еще больше. У меня сейчас куча запросов на сентябрь. Я так думаю, перед выборами в Госдуму хотят свалить. Поэтому в сентябре, наверное, еще цены подрастут", — сказал риелтор.

Рост спроса уже повлиял на рынок недвижимости. По оценкам специалистов, за последние три месяца аренда квартир в Ереване подорожала примерно на 30%. Это вызывает недовольство у людей, ищущих квартиру в городе. Участники тематических чатов жалуются, что обнаружить жилье по адекватной цене становится все сложнее.

О повышенном интересе свидетельствует и статистика поисковых систем. По данным "Яндекс Вордстат", в июле количество запросов "квартира в Ереване" превысило показатели первых недель полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Высокий уровень запросов до сих пор приходится на период мобилизации осенью того же года.

Ранее о такой возможности мобилизации в России сообщали аналитики американского Института изучения войны (ISW), а также ряд европейских чиновников. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Кремль может мобилизовать еще от 300 до 500 тысяч человек, если не столкнется с дополнительными военными и экономическими трудностями.

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