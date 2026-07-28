У росіян паніка через Путіна: зі страху шукають житло за кордоном

У столиці Вірменії різко зріс попит на оренду житла серед громадян Росії. Причиною стали чутки про можливу нову хвилю мобілізації в РФ після виборів до Держдуми РФ. Про це повідомляє російське видання "Верстка" з посиланням на місцевих рієлторів.

Росіяни виїжджають з РФ. Фото з відкритих джерел

За словами агентів з нерухомості, якщо останні два роки їхніми основними клієнтами були росіяни, які вже емігрували та просто змінювали квартири, то тепер більшість звернень надходить від тих, хто лише планує переїзд або прибув до Вірменії нещодавно. Один із рієлторів зазначив, що нинішня ситуація нагадує осінь 2022 року, коли після оголошення мобілізації тисячі росіян залишали країну.

"Починаючи з травневих свят, народ їде, а зараз ще більше. У мене зараз купа запитів на вересень. Я так гадаю, перед виборами до Держдуми хочуть звалити. Тому у вересні, напевно, ще ціни підростуть", — сказав рієлтор.

Зростання попиту вже вплинуло на ринок нерухомості. За оцінками фахівців, за останні три місяці оренда квартир у Єревані подорожчала приблизно на 30%. Це викликає невдоволення у людей, які шукають квартиру у місті. Учасники тематичних чатів скаржаться, що знайти житло за адекватною ціною стає все складніше.

Про підвищений інтерес свідчить і статистика пошукових систем. За даними "Яндекс Вордстат", у липні кількість запитів "квартира в Єревані" перевищила показники перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Найвищий рівень запитів до цього часу припадає на період мобілізації восени того ж року.

Раніше про таку можливість мобілізації в Росії повідомляли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), а також низка європейських чиновників. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Кремль може мобілізувати ще від 300 до 500 тисяч людей, якщо не зіткнеться з додатковими військовими та економічними труднощами.

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